Requião critica recursos do governo para aftosa Ao retornar ontem de viagem à França, o governador do Paraná, Roberto Requião (PMDB), anunciou estar abrindo mão dos recursos de R$ 1,5 milhão prometidos pelo Ministério da Agricultura para que o Estado faça trabalhos de contenção contra a febre aftosa, que atingiu rebanhos de Mato Grosso do Sul. "Estamos abrindo mão dessa fabulosa quantia que o governo federal pretende nos dar", ironizou. "Não precisamos dessa ninharia, mas pode fazer falta para a fiscalização em Mato Grosso do Sul." Por isso, ele pediu que o secretário da Agricultura, Orlando Pessuti, envie ofício ao ministério dispensando os recursos. "Devem ser destinados ao Estado de Mato Grosso do Sul para melhorar a verba ridícula que eles também estão recebendo", afirmou. "Somando duas verbas rigorosamente ridículas podemos ter alguma coisa significativa." Ao mesmo tempo, Requião disse que toda a estrutura do governo paranaense, incluindo os equipamentos aéreos, estão à disposição do governador de Mato Grosso do Sul, José Orcílio, o Zeca do PT. "Vamos radicalizar na solidariedade", acentuou. Requião ressaltou que o Paraná não recebeu "nenhum tostão" do governo federal para a defesa sanitária animal nos últimos três anos. Ele creditou a "culpa" pelo aparecimento da aftosa no Estado vizinho ao ministro da Fazenda, Antônio Palocci, que não teria liberado recursos para o Ministério da Agricultura. "A ausência e a tibieza (fraqueza) do ministério e do ministro junto, com essa visão neoliberal de não se incomodar com nada a não ser com o pagamento de juros nos levou a esse desastre", criticou. Mas ele não deixou de provocar também o ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues. "Se o ministro tivesse a mesma garra na defesa da saúde animal que tem na defesa dos transgênicos, realmente a gente não estaria enfrentando esse problema", disse. "Diante da não liberação (de recursos pelo Ministério da Fazenda) qualquer ministro com espinha dorsal de verdade teria se demitido para que nós não acabássemos num escândalo e num prejuízo brutal como esse que o Brasil está sofrendo." DESCOBERTA A febre aftosa foi descoberta na Itália no século XVI. Está presente de forma endêmica em regiões da Ásia, América do Sul, África e Oriente Médio. Houve surtos na Grécia,Taiwan,Argentina, Brasil, Uruguai, Japão e Reino Unido. SINTOMAS A febre aftosa é talvez a doença mais temida pelos pecuaristas. Nos animais, ela provoca afta na boca e na gengiva, além de feridas nas patas e nas mamas. A vaca fica em estado febril, não consegue pastar, perde peso e produz menos leite. Já nos humanos, são raros os casos de contaminação, mas eles não podem ser descartados. Os sintomas são febre leve e calafrios, bem como bolha nas mãos e na boca. Contudo, a doença não chega a provocar risco de morte entre os humanos. CONTAMINAÇÃO Os animais que podem ser contaminados pelo aftovírus são bois, porcos, cabras e ovelhas. No caso dos humanos, a contaminação é bem mais difícil e só acontece se a pessoa ficar em constante contato direto com animais contaminados. TRANSMISSÃO o aftovírus pode ser transmitido pelo leite, carne e saliva do animal doente. A doença também é transmissível para animais pela água, pelo ar e por objetos e locais sujos. Humanos não transmitem o vírus entre si, mas podem levar na roupa, caso tenham entrado em uma área onde há aftosa. PREVENÇÃO Não existe tratamento contra a Febre Aftosa e sim medidas preventivas específicas pelo uso de vacinas. No Brasil, o processo mais aconselhável é a vacinação periódica dos rebanhos, assim como a imunização de todos os bovinos antes de qualquer viagem. Em geral a vacina contra a febre aftosa é aplicada, de 6 em 6 meses, a partir do 3º mês de idade. No Estado de São Paulo deve ser feita nos meses de março e setembro. Na aplicação devem ser obedecidas as recomendações do fabricante em relação à dosagem, tempo de validade, método de conservação e outros pormenores.