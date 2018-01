Requião reúne-se hoje com grevistas do Porto de Paranaguá O governador do Paraná, Roberto Requião (PMDB), convocou todas as categorias que estão fazendo protesto no Porto de Paranaguá para uma reunião a portas fechadas, no Palácio Iguaçu, a partir das 18 horas de hoje. O objetivo é colocar um fim na paralisação do porto. Com a convocação de Requião, foi encerrada a reunião que a Delegacia Regional do Trabalho realizava para tentar uma conciliação.