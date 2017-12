Rescisão contratual pode ser calculada na internet Patrões e empregados já podem saber o valor da rescisão contratual pela internet. O Sistema de Cálculo Trabalhista Rápido, disponível na página do Tribunal Superior do Trabalho (TST), fornece, em menos de dois segundos - após a realização do download - valores como aviso prévio, horas extras, décimo terceiro salário, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e demais encargos trabalhistas. A modernização dos sistemas de informática e da estrutura física das varas e tribunais do trabalho faz parte do Sistema Integrado de Gestão da Informação da Justiça do Trabalho. Até o momento, já foram registrados cerca de 40 mil acessos ao módulo de treinamento do sistema disponível na página do TST.