Reserva de divisas da China supera os US$ 2 tri pela 1ª vez

A reserva de divisas da China, a maior do mundo, superou pela primeira vez os US$ 2 trilhões, chegando a US$ 2,13 trilhões em junho, um aumento de 17,84% no índice anualizado, informou nesta quarta-feira, 15, o Banco da China, citado pela agência oficial de notícias "Xinhua".

Cerca de US$ 185 bilhões foram somados à reserva de divisas no primeiro semestre de 2009. Entretanto, essa cifra é US$ 95 bilhões a menos do que no mesmo período de 2008, segundo o Banco da China.

Durante os seis primeiros meses de 2009, a reserva de divisas chinesa aumentou em US$ 42,1 bilhões, US$ 30,2 bilhões a mais do que na primeira metade de 2008.

A agência "Xinhua" destacou também que as exportações caíram 21,8% no primeiro semestre do ano, em queda causada pela crise financeira mundial e que foi a maior da década.

As reservas exteriores da China aumentaram em US$ 55,14 bilhões em abril, US$ 80,61 bilhões em maio e US$ 42,12 bilhões em junho, segundo dados do banco central do país.