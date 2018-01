Reserva para compra de ações do BB começa no dia 12 O pequeno ou grande investidor, interessado em adquirir ações do banco do Brasil na oferta pública que está sendo feita pela instituição, já pode se preparar. A partir da próxima segunda-feira, dia 12 e até o dia 23 de junho, pessoas físicas e jurídicas não financeiras vão poder fazer reserva da compra pretendida nas agências do próprio BB ou junto a qualquer corretora de valores. Para os grandes investidores, o período de reserva já começou hoje. A diferença é que a reserva para os esses investidores institucionais e estrangeiros deve ser feita junto aos bancos coordenadores do processo, que são o BB Investimento e o Pactual. Segundo o aviso ao mercado publicado hoje pelo BB estão sendo ofertadas 45 milhões de ações, o equivalente a 5,5% do capital do banco. O próprio BB está colocando à venda ações que tinha em tesouraria, correspondentes a 1,5% do seu capital. Os demais 4% são de propriedade da Previ, o fundo de pensão dos funcionários do banco e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A parcela do Tesouro Nacional, de 2%, ficou de fora dessa oferta porque o governo não conseguiu organizar a venda a tempo. Caso a oferta seja vitoriosa, o que só será conhecido no dia 26, o porcentual de ações do BB em negociação no mercado vai subir dos atuais 6,9% para 12,5%. Com isso, o banco dará mais um passo para se enquadrar nas regras do Novo mercado da Bovespa, que exige um grau mínimo de abertura de 25%. Pequenos investidores De acordo com o aviso ao mercado, 20% da oferta está reservado ao varejo, que são justamente os pequenos investidores pessoas físicas e jurídicas não financeiras. Para participar da oferta eles têm que estar dispostos a gastar, no mínimo, R$ 1 mil e, no máximo, R$ 300,00 em dinheiro. Não vai ser permitido o uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Metade da oferta ao varejo, ou seja, 10%, são destinados preferencialmente a funcionários e clientes do banco. A maior parte da oferta, ou seja, 80% das ações, são para grandes investidores institucionais e estrangeiros. Quem fizer a reserva só vai saber o preço que irá pagar pela ação do banco no dia 26. O preço base é o da ação do BB no dia de ontem na bolsa, que era de R$ 58,00. Dependendo da demanda, esse preço pode variar um pouco. O dia 26 é também a data para a confirmação de que o interessado vai conseguir levar todas as ações pretendidas. É que, dependendo da demanda, pode haver rateio. Por exemplo, se a demanda no varejo for superior a 20%, seguramente os pequenos investidores vão ficar com menos do que o pretendido.