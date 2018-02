Reservas brasileiras abrem 2008 acima de US$ 181 bi As reservas internacionais subiram ontem US$ 1,044 bilhão, segundo informações do Banco Central. Com o aumento, o montante passou de US$ 180,334 bilhões, registrados em 31 de dezembro, para US$ 181,378 bilhões no primeiro dia útil de 2008. A alta reflete a compra de dólares realizada pelo BC em 28 de dezembro. Os dados divulgados estão no conceito de liquidez internacional.