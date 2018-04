Reservas chegam perto de US$ 110 bi no final do trimestre As reservas internacionais do País tiveram no primeiro trimestre do ano um crescimento de US$ 23,692 bilhões, chegando bem perto dos US$ 110 bilhões. No final de 2006, as reservas estavam em US$ 85,839 bilhões e terminaram o mês de março em US$ 109,531 bilhões. A média mensal de alta das reservas nos três primeiros meses de 2007 foi de US$ 7,8 bilhões. Mantida esta média, as reservas chegariam ao final do ano em cerca de US$ 180 bilhões. Em março, as reservas apresentaram um aumento de US$ 8,460 bilhões. Desse total, cerca de US$ 375 milhões vieram da reabertura do bônus global do Tesouro Nacional com vencimento em 2028. A maior parte do aumento, entretanto, foi mesmo gerada pelas compras de dólares efetuadas pela mesa de câmbio do Banco Central (BC) ao longo do mês passado. Na média, o crescimento diário das reservas durante o mês passado foi de US$ 367,8 milhões. As reservas internacionais representam o total de moeda estrangeira (principalmente dólares, no caso brasileiro) mantido pelo Banco Central (BC), disponível para uso imediato. Elas têm origem nos superávits do balanço de pagamentos: toda vez que há uma entrada de moeda estrangeira, o BC realiza o câmbio, ficando com os dólares e pagando os exportadores em reais. Quando há mais entradas de dólares que saídas, o BC acumula reservas. Inversamente, quando o país é deficitário, há uma saída de divisas que o BC cobre fazendo uso das reservas acumuladas.