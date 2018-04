Reservas da China já superam US$ 2 trilhões

As reservas em moeda estrangeira da China alcançaram US$ 2,13 trilhões em junho - um aumento de 17,84% em relação ao mesmo período do ano passado. Somente na primeira metade do ano, a China acrescentou US$ 185,6 bilhões às reservas. Entre janeiro e junho de 2008, o acúmulo havia sido de algo em torno de US$ 280 bilhões. Além dos quase US$ 100 bilhões a menos, chamou a atenção dos analistas a origem desses dólares - capital especulativo, em sua maior parte. Isso porque as exportações chinesas vêm caindo fortemente por causa da crise global. As vendas ao exterior desaceleraram 21,8% de janeiro a junho em comparação igual período do ano passado. Esse movimento foi em parte compensado pela forte queda das importações, pela retomada do fluxo de entrada de investimento estrangeiro direto e pelos investimentos em imóveis no mercado acionário. A China é a maior detentora de títulos públicos americanos. Segundo dados da Secretaria do Tesouro dos Estados Unidos, em abril de 2009, a China possuía US$ 763,5 bilhões em títulos da dívida americana. O Japão vinha em seguida, com US$ 685,9 bilhões em bônus. A China conquistou a liderança em setembro do ano passado, quando totalizou US$ 618,2 bilhões investidos, contra US$ 617,5 bilhões do Japão. PRESSÕES A crise mundial e a má situação da economia dos Estados Unidos têm contribuído para que o dólar não se mostre um retorno eficiente aos chineses. Os líderes do partido comunista já expressaram insegurança quanto à moeda americana e disseram querer diversificar os investimentos, diminuindo a dependência do dólar. Em março, o primeiro-ministro Wen Jiabao pediu que Washington ''garantisse a segurança dos investimentos chineses'', se referindo aos títulos do tesouro. Em abril, a China se desfez de US$ 4,4 bilhões em papéis, o que puxou pra baixo a cotação da moeda americana naquele momento. Agora Pequim está mobilizando a comunidade mundial para criação de uma nova moeda, que não esteja atrelada ao desempenho econômico de apenas um país.