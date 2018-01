Reservas devem passar dos US$ 80 bi na próxima semana As reservas internacionais ultrapassarão na próxima semana a marca dos US$ 80 bilhões. O feito será garantido pela entrada dos US$ 1,5 bilhão captados pelo Tesouro Nacional na última terça-feira. A captação foi obtida por meio da venda no mercado externos de títulos com vencimento em 2017 e com cláusula de recompra para quando o papel estiver sendo negociado a 25 pontos base acima dos juros dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos de 10 anos. O número, apesar de ser recorde histórico, ainda deixa o Brasil em desvantagem na comparação com países emergentes como o México, a Rússia e outros da Ásia. "A relação reservas/dívida externa e reservas/importações nossa ainda é menor que a destes países", destacou o economista da Mauá Investimentos, Caio Megale. O indicador é usado para medir o grau de solvência de um país. A elevação das reservas e a melhora destes indicadores, de acordo com o economista da Mauá, ajudam o país a ficar mais resistente a eventuais choques externos. "As reservas elevadas deixam nossa economia em condições mais tranqüilas para enfrentar ventos negativos no cenário internacional", disse. A única dúvida é saber se este benefício compensa o custo com a política de recomposição das reservas internacionais levada a cabo desde o início de 2004. O custo, de acordo com Megale, é constituído basicamente pelo diferencial de juros interno e externo. "A compra de dólares no mercado doméstico obriga o Banco Central emitir títulos da dívida pública com o intuito de retirar os reais entregues aos vendedores de moeda estrangeira. Estes papéis, por sua vez, são remunerados a taxas mais altas que as de remuneração das nossas reservas", explicou.