Reservas devem superar US$ 80 bi nesta semana, diz Kawall O secretário do Tesouro Nacional, Carlos Kawall, confirmou nesta segunda-feira que as reservas internacionais deverão superar US$ 80 bilhões nesta semana, o nível recorde para o País, após a emissão de US$ 1,5 bilhão feita pelo Tesouro na semana passada. Ele disse que defende reservas internacionais sólidas como a melhor maneira de garantir que a inflação se mantenha reduzida no médio e longo prazos. Kawall concedeu entrevista após palestra realizada em evento da Federação Latina de Bancos (Felaban), no Rio, na qual garantiu que apesar dos sinais de atividade econômica mais fraca do terceiro trimestre, "a demanda tem reagido bem e acreditamos que a economia vem caminhando para crescimentos maiores em 2007". O secretário destacou a trajetória fiscal do País como exemplar no que diz respeito ao cumprimento de metas nos últimos anos. Mas observou que "hoje se coloca insuficiente o mero cumprimento da meta fiscal que tem ocorrido com contribuição do aumento da carga tributária e isso não é mais viável". Ou seja, as metas fiscais estão cumpridas, mas isso não pode ser garantido apenas com a arrecadação, e deve vir também do controle de gastos. Kawall acrescentou que "esgotou-se o ciclo de ajuste fiscal com aumento da carga tributária". Indagado sobre se a redução dos gastos correntes do governo, que ele disse considerar fundamental, ocorrerá via introdução de um redutor sobre os gastos correntes já anunciado pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega. "Isso está sendo discutido e no momento oportuno, com o aval do presidente da República, será anunciado. Existe uma preocupação com esta questão (dos gastos correntes) e estamos analisando as alternativas", disse. O secretário também foi questionado se é contra o aumento do superávit primário e respondeu que não acha que essa "seja a melhor alternativa hoje". Dívida Kawall reiterou que considera ser "muito possível" que possamos ter papéis prefixados de dez anos sendo lançados no mercado interno" em 2007. Comentando a dificuldade do governo em vender papéis pré-fixados para 2014 recentemente, Kawall afirmou que o título "já tem um estoque razoável no mercado". De acordo com ele, os fundos de pensão preferem os papéis indexados ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) porque têm sua meta atuarial ligada ao índice de inflação. Já os fundos mútuos têm referência na taxa do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) e por isso podem preferir os títulos prefixados. Segundo Kawall, no primeiro semestre do ano que vem, os títulos prefixados devem superar os indexados à taxa básica de juros, a Selic (atualmente em 13,75% ao ano), na composição da dívida pública interna. De acordo com ele, em setembro, os prefixados já representavam um terço do total da dívida. Ao fim do ano, prevê, os prefixados podem estar em cerca de 36% ou 37% do total, e os pós-fixados indexados à Selic, em 39%.