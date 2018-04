O recorde anterior era de 6 de outubro do ano passado, quando as reservas estavam em 209,386 bilhões de dólares por esse mesmo conceito. Com leilões de venda de dólar para o mercado por conta da crise financeira global, o "colchão" brasileiro diminuiu.

Desde o início de maio deste ano, no entanto, o BC inverteu sua atuação e passou a comprar dólares no mercado à vista, recompondo as reservas.

(Reportagem de José de Castro)