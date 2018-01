Reservas internacionais já estão acima da nova meta do BC As reservas internacionais (total de moeda estrangeira mantido pelo BC) já ultrapassaram a nova projeção divulgada pelo banco Central (BC) nesta segunda-feira. De acordo com o Departamento Econômico do BC (Depec), a meta para o final do ano subiu de US$ 74,764 bilhões para US$ 80,450 bilhões. A projeção não leva em conta novas compras de dólares feitas pelo BC no mês de novembro e nem no próximo. O BC informou que, na sexta-feira passada, dia 17 de novembro, as reservas internacionais estavam em US$ 81,896 bilhões. O BC, ao mesmo tempo, informou que em outubro comprou em mercado cerca de US$ 4,3 bilhões. No período de janeiro a outubro, as compras do BC estão acumuladas em US$ 29,3 bilhões. O Tesouro Nacional, por sua vez, já liquidou em mercado o pagamento de compromissos da dívida externa brasileira de US$ 11,185 bilhões com recursos adquiridos em mercado. Ainda faltam liquidar neste ano US$ 1,157 bilhão em compromissos da dívida de responsabilidade do Tesouro. Também para 2007, o BC elevou sua projeção para as reservas internacionais - de US$ 78,706 bilhões para US$ 84,392 bilhões. Como na projeção de 2006, a previsão para as reservas para o fim de 2007 também não leva em conta nenhuma nova compra de dólares pelo BC. De acordo com o BC, as liquidações em mercado de compromissos da dívida externa do Tesouro Nacional no próximo ano estão projetadas em US$ 8,226 bilhões.