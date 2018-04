Reservas internacionais na Argentina atingem US$ 9,08 bi O Banco Central da Argentina informou que as reservas internacionais líquidas do país somavam US$ 9,08 bilhões no dia 28 de agosto (quarta-feira), de US$ 9,07 bilhões no dia anterior. O volume de moeda em circulação estava em 14,82 bilhões de pesos no dia 28, de 14,91 bilhões de pesos no dia 27. Os depósitos em moeda estrangeira em contas correntes somavam 181 milhões de pesos no dia 28, de 182 milhões de pesos no dia anterior.