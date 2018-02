Reservas internacionais subiram US$ 1,3 bilhão ontem As reservas internacionais aumentaram US$ 1,315 bilhão ontem, informou o Banco Central. Com a elevação, o montante passou de US$ 185,102 bilhões para US$ 186,417 bilhões no conceito de liquidez internacional. O aumento coincide com a compra de dólares realizada pelo BC no mercado à vista em 18 de janeiro, sexta-feira.