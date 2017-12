Reservas líquidas brasileiras fecharam 2003 em US$ 17,369 bi As reservas internacionais líquidas fecharam 2003 em US$ 17,369 bilhões, segundo informação divulgada hoje pelo Banco Central (BC). O valor não leva em conta os empréstimos do Fundo Monetário Internacional (FMI) e nem o total de recursos aplicados em títulos da dívida externa que exceder os US$ 1,023 bilhão. O valor é US$ 3,137 bilhões maior que as reservas líquidas de US$ 14,594 bilhões de 2002. O número fechado do ano passado também ficou dentro da estimativa anterior feita pelo BC.