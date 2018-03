Reservas sobem US$5 bilhões após oferta do Santander Brasil

As reservas internacionais do país aumentaram em US$ 5,021 bilhões entre os dias 7 e 8 deste mês e chegaram ao recorde de US$ 231,589 bilhões, informou o Banco Central nesta sexta-feira, 9. O dado de 8 de outubro reflete as compras realizadas pelo BC no dia 6, quando houve a entrada da maior parte dos dólares relacionados à oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) do Santander Brasil. A operação, que teve giro financeiro de US$ 14,1 bilhões, foi o maior IPO do ano em todo o mundo e o maior da história do Brasil.

O operador de uma importante tesouraria havia relatado à Reuters no próprio dia 6 que US$ 5 bilhões relacionados ao lançamento dos American Depositary Receipts (ADRs) do Santander Brasil em Nova York teriam entrado no país no final da tarde daquele dia, indo direto para o caixa do BC, sem passar pelo mercado.

O BC tem comprado dólares diariamente por meio de leilões no mercado à vista, e diz ter o objetivo de acumular reservas e evitar que um determinado fluxo de moeda estrangeira cause volatilidade no mercado.

As reservas, aplicadas no exterior, também variam de acordo com as cotações de ativos internacionais como títulos do Tesouro norte-americano.