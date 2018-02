Reservatórios de usinas do Sudeste mostram recuperação O nível de armazenamento dos reservatórios das hidrelétricas das regiões Sudeste e Centro-Oeste está em recuperação. O volume de água disponível fechou o domingo em 48,1% da capacidade total, segundo o informativo preliminar do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Para efeito de comparação, há uma semana os reservatórios estavam em 45,2%. Ainda assim, o total armazenado está abaixo do mínimo da curva de aversão ao risco (CAR), referência do ONS para o volume de água necessário nas hidrelétricas para abastecer o mercado com segurança. A situação do Nordeste também é de recomposição dos reservatórios das usinas. Ontem, o nível dos reservatórios fechou em 28,4%. Há uma semana, este número estava em 27,2%. Em contrapartida, o volume de água disponível nos reservatórios do Sul segue a trajetória descendente verificada nos últimos dias. Agora, o nível está em 65,6%. Há uma semana estava em 68,4%. Apesar da queda, a situação do Sul ainda é tranqüila, uma vez que a diferença para a curva de risco da região fechou ontem em 47,1 pontos porcentuais positivos.