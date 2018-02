Reservatórios devem chegar a 70% da capacidade Os reservatórios das usinas hidrelétricas nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste deverão chegar no fim do mês de março com mais de 70% da capacidade máxima, disse hoje o ministro de Minas e Energia, José Jorge. A previsão foi feita pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) na reunião da Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica (GCE). "Está indo melhor que antes", comentou o ministro. Segundo José Jorge, o nível dos reservatórios no Nordeste está subindo um ponto porcentual ao dia, e no Sudeste cerca de 0,8 ponto porcentual. A previsão do ONS, segundo o ministro, é de que no fim desta semana as barragens do Sudeste cheguem a 64% da capacidade máxima.