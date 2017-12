Residências inteligentes: sucesso de vendas A mais recente inovação no mercado imobiliário é o conceito de casas e apartamentos inteligentes. Profissionais do setor denominam esse tipo de moradia como a formação de um conjunto de fatores, que envolvem desde os recursos tecnológicos agregados ao imóvel, como a completa automação. Uma das comodidades da residência inteligente é o fato do proprietário do imóvel, por exemplo, poder programar uma rotina de uso, pelo sistema central da casa, de acordo com suas necessidades. Assim, pode definir os horários de ligar ou desligar aparelhos eletroeletrônicos ou em que momento deve funcionar o sistema de aspiração central, também disponível nos lançamentos do condomínio Tamboré. A Fernandez Mera, que comercializa unidades no condomínio, está comemorando o sucesso entre os consumidores e investidores, mostrando que o conceito inteligente tem demanda certa. "Vendemos, em apenas 18 meses, 750 casas dos condomínios Tamboré 4 e 5 e já lançamos outras 300 do 6", diz entusiasmado o diretor-superintendente, Gonzalo Fernandez. A casa de quatro dormitórios no Tamboré 6 custa a partir de R$ 240 mil. Além de todos os pontos dotados de infra-estrutura para comportar os modernos equipamentos tecnológicos, cada vez mais presentes nas residências, tais como computadores, sistema de seguranças e controle de energia, o conceito inteligente estende-se também para as construções. "Para oferecer o máximo de conforto ao morador temos de buscar soluções modernas para todas as áreas dos condomínios", explica o presidente da Brascan Imobiliária, Marcos Levy. A Brascan oferece vários imóveis no conceito inteligente nas edificações e áreas comuns. "Fomos os primeiros a usar a tecnologia dry wall, uma das mais eficientes formas de construção que garante à ambientação interna uma excelente isolação acústica, temperatura ideal e diminui em cerca de 30% o tempo de entrega da obra", garante. Todos os conceitos modernos aplicados nos empreendimentos, segundo Levy, têm atraído a atenção tanto do consumidor final quanto dos investidores. O presidente da Bamberg Consultores de Imóveis, Michael Bamberg, explica que "as casas high tech oferecem vantagens tecnológicas, mas a maioria é opcional", disse. "As pessoas que não têm necessidade de tantos equipamentos eletrônicos em suas residências podem dispensar esses recursos", avisa. Vendas são um sucesso, mas outros fatores ainda são dominantes Embora os avanços tecnológicos agradem aos investidores, Bamberg revela que esse ainda não é o fator determinante de compra. "Localização, preço e segurança continuam tendo o maior peso na hora do investimento", diz. Dotada de todos os acessórios inteligentes, as casas do condomínio Maison Du Parc no Ibirapuera, com custo médio de R$ 2,5 milhões, foram vendidas em um mês. A incorporadora Agra também ficou surpreendida com o sucesso de vendas das 54 unidades do condomínio Domani Parque, em Moema. "Lançamos no fim de maio e, no meio de junho, já tínhamos feito 50 escrituras", disse o sócio-diretor Luiz Roberto Horst Silveira Pinto. Trata-se de um imóvel de alto padrão com quatro dormitórios de preço médio de R$ 565 mil. Os clientes da Gafisa buscam conforto e qualidade de vida ao comprar seus empreendimentos. "Estabelecemos parceria com a IBM para agregar recursos tecnológicos em todos os nossos lançamentos", comenta o gerente de Incorporação, Marcelo Junqueira Franco. O empreendimento Spazio Del´Accqua, preços a partir de R$ 299 mil, é um exemplo. "Como opcional, o morador poderá ter controle de sua casa à distância", diz Franco.