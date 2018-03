Resistência do Iraque deixa mercado financeiro cauteloso A resistência das tropas iraquinas, as baixas no exército anglo-americano, mais o discurso do presidente do Iraque, Saddam Hussein, deixaram os investidores cautelosos e certos de que a guerra será mais longa do que o previsto inicialmente. Seguindo o pessimismo internacional, a bolsa paulista paulista operava por volta das 15h15 em queda de 2,29%. O dólar registrava pequena alta de 0,09%, cotado a R$ 3,4080. Veja o especial :