Resolução permitirá operações de comércio exterior com real O secretário executivo da Câmara de Comércio Exterior, Mário Mugnaini, informou nesta quarta-feira, 25, que o Diário Oficial da União publicará na quinta uma resolução que permitirá que as operações de comércio exterior possam ser feitas em reais. A medida será iniciada com a Argentina, no segundo semestre deste ano. Mugnaini explicou que o governo ainda precisa concluir estudos sobre todas as medidas legais como decretos, portarias e resoluções que prevêem que o comércio brasileiro se dê apenas em moedas fortes. Assim que entrar em operação, essa iniciativa permitirá que as importações de produtos argentinos sejam em reais e as importações de produtos brasileiros pela Argentina sejam pagas em pesos. Para isso, a empresa brasileira poderá abrir uma conta bancária em pesos na Argentina ou fazer a operação por meio de um banco no Brasil, que faça as operações diretamente com o Banco Central. Os bancos centrais do Brasil e da Argentina ao final de cada dia vão fazer uma espécie de ajuste de contas de cada operação. Segundo Mugnaini, a operação do comercio bilateral em moeda local beneficiará sobretudo os pequenos exportadores, que hoje arcam com um custo das conversões cambiais. Segundo ele a economia para essas empresas será de cerca de 3% dos custos. "Se tudo transcorrer bem, essa medida não deixa de ser o prenúncio da moeda única do Mercosul, como é o euro na União Européia", disse. O governo também deverá analisar até o segundo semestre como se darão as operações em moeda local que são financiadas pelo BNDES e pelo Proex. Segundo ele, inevitavelmente essa iniciativa de fazer o comércio em moeda local deverá diminuir a procura por dólares no mercado brasileiro e, portanto, fortalecer o real em relação a moeda americana.