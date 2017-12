Resolvidos os problemas das térmicas no Nordeste, diz Tolmasquim O secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia, Maurício Tolmasquim, disse hoje que está "praticamente resolvida" a questão das térmicas da Petrobrás no Nordeste. Pelo acordo em andamento, a Petrobrás irá gerar energia elétrica em suas térmicas no Sudeste para substituir as usinas do Nordeste com escassez de gás natural. Faltaria acertar apenas detalhes com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), segundo Tolmasquim. O secretário disse que a solução é boa para todos e não prejudicará o consumidor, já que a energia será vendida pelo preço de energia hidrelétrica. "A Petrobrás arca com o custo dessa diferença", explicou o secretário. Mesmo assim, a solução é boa para a empresa, pois é mais barata que outras alternativas que chegaram a ser estudadas. Uma delas seria a Petrobrás alugar as usinas emergenciais nordestinas, a diesel, para cobrir a falta das térmicas locais a gás. Essas usinas emergenciais produzem a energia mais cara do sistema elétrico. "A solução é tecnicamente justa e de menor custo possível", avaliou o secretário. Normalidade em 2006 Enquanto a Petrobrás estiver enviando essa energia para o Nordeste, haverá uma redução proporcional da geração hidráulica na região, permitindo um enchimento maior da barragem de Sobradinho (BA). A situação deverá voltar à normalidade depois de 2006, quando deverão estar concluídos o Gasoduto do Nordeste, que ligará a região ao Sudeste, e estará ampliada a malha local de dutos.