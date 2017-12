Restam poucas vagas nos pacotes de carnaval Há poucos lugares disponíveis nos pacotes das principais agências de turismo para o Carnaval. Quem resolveu deixar a programação da viagem para a última hora terá dificuldades em conseguir lugares nos pacotes mais procurados, como Rio, Salvador, Recife e Florianópolis. Os preços dos pacotes são variados: desde os R$ 499,00 por quatro dias em Florianópolis até os 1.948,00 do pacote para Salvador. Na agência Viagens Costa Turismo, todos os pacotes aéreos já estão sob solicitação, ou seja, os clientes já fizeram reserva e a empresa aguarda o pagamento. Mas ainda é possível conseguir lugares caso algumas reservas sejam canceladas. A Viagens Costa recomenda que as pessoas interessadas entrem em contato com o setor de Reservas e Informações da agência, pelo telefone 258-0566. Nos pacotes rodoviários, ainda há vagas para o Rio de Janeiro e Florianópolis, além de poucos lugares para Porto Seguro. A Soletur ainda dispõe de lugares para pacotes de sete dias em Fortaleza e Salvador, com embarque no dia 24 de fevereiro. Quem deseja viajar para o Rio também encontra vagas por enquanto. Já os pacotes para Florianópolis já estão todos lotados. A CVC Turismo informou que a maioria dos seus pacotes para o Carnaval estão cheios. Mas ainda há lugares em vôos para Salvador e em ônibus para a Serra Gaúcha. Quem deseja acompanhar o desfile das escolas de samba no Rio também consegue vagas na CVC. Há pacotes que não incluem os desfiles. Procon dá dicas Os turistas devem tomar alguns cuidados ao procurar uma agência de viagem. A técnica de serviços do Procon-SP (órgão de defesa do consumidor ligado ao governo do Estado), Cláudia Ogata, orienta os consumidores a programar a viagem com antecedência, já que nesse caso os pacotes são mais baratos em virtude da menor procura. Outra dica é para que o cliente exija que todos os pontos combinados com a agência estejam no contrato. A pesquisa de preços é mais um passo importante quando se organiza uma viagem. As reclamações mais comuns contra as agências de viagem são a troca dos hotéis previstos no pacote e os problemas decorrentes de rescisão contratual. No ano passado, o total de consultas no Procon-SP foi 274. Abaixo segue a programação das Agências Viagens Costa e CVC Turismo, de acordo com a divulgação de suas próprias assessorias de imprensa, com os pacotes que ainda possuem vagas. A Soletur não divulgou a lista detalhada de seus pacotes de carnaval. Os interessados devem procurar a agência pelos telefones 283-0300/3825-9522/294-5033. Viagens Costa Turismo (Telefones: 258-0566) A agência dispõe de lugares para: - Serra Gaúcha, a R$ 389,00 por pessoa (p/p) - Florianópolis, a R$ 499,00 p/p - Circuito Paranaense, R$ 299,00 p/p - Foz do Iguacu, R$ 339,00 p/p - Bonito, R$ 599,00 p/p Os pacotes acima são para saída em 23 de fevereiro à noite e chegada prevista para o dia 27 à noite. Os valores são por pessoa em apartamento duplo e hospedagem com meia-pensão, podendo ser pagos em ate 4 vezes sem juros com cheques pré-datados. Obs: Valores e forma de pagamento sujeitos a alteração sem aviso prévio até a data de fechamento do pacote; oferta de lugares limitadas. CVC Turismo (Telefones: 5581-3936/3120-4854/3052-3380) Seguem abaixo destinos e valores de pacotes para o feriado de carnaval: Aéreo Salvador - 5 dias - saída 23 / 02 Hotel Sol Bahia Atlântico R$ 1.948,00 Foz do Iguaçu - 4 dias saída 24/2 Hotel Continental Inn R$ 718,00 Rodoviário Barra Bonita - saída 23/2 Hotel Igaraçu Palace R$ 498,00 Cidades históricas - saída 23/2 Hotel Royal Center R$ 348,00 Angra dos reis - saída 23/2 Hotel Acrópolis R$ 668,00 Rio de Janeiro - saída 24/2 Hotel Glória com ingressos para o desfile - domingo e segunda - setor 4 R$ 858.00 Valores por pessoa em apartamento duplo Filial CVC Plaza Sul Telefone: 5581-7600