Restaurantes têm poucas vagas para réveillon Ainda restam algumas mesas nos restaurantes de São Paulo para festejar a chegada de 2002. Pratos com lentilha, para dar sorte, estão na maioria dos cardápios da festa de confraternização. Os preços variam de R$ 52,00 a R$ 1.000,00. Faça sua escolha e reserve o quanto antes, para não perder a festa. Alguns restaurantes da cidade que ainda têm vagas: All Seasons - Os cardápios elaborados pelo chef suíço Christophe Besse são de dar água na boca. Na ceia de segunda-feira terá, por exemplo, medalhões de filé gratinado em crosta de champignons e molho de pimenta verde. Para sobremesa, o irresistível duo de chocolate e cupuaçu, a R$ 290,00, por pessoa (crianças até 10 anos não pagam e de 11 a 15 têm 50% de desconto), incluindo algumas bebidas. Já o almoço de terça sai a R$ 39,00 (com os mesmos descontos). Al. Santos, 85, Jardins. Tel.: 3177-0436. Amadeus - A casa vai celebrar a entrada do novo ano com saboroso pratos do cardápio à base de peixes e frutos do mar, por R$ 190,00, por pessoa, incluindo uma garrafa de espumante por casal. O menu completo do almoço custará R$ 75,00. R. Haddock Lobo, 807, Cerqueira César. Tel.: 3081-8511. Apollinari - A requintada casa vai promover uma noite de muita festa. Para começar bem ano, os convidados serão recebidos com música ao vivo e um apetitoso menu assinado pelo chef João Garcia. Entre as opções estão peito de peru com especiarias e cogumelos shimeji; cabrito ao molho de vinho Barolo; e, claro, a tradicional lentilha com lingüiça calabresa para dar sorte (R$ 250,00, inclui água, sucos e refrigerantes). R. Oscar Freire, 1.206, Cerqueira César. Tel.: 3061-9965. Arlanza Grill - O restaurante é apenas uma das opções do hotel Maksoud Plaza para a ocasião. A refeição da última noite de 2001 sai a R$ 290,00, por pessoa. Quem optar pelo brunch do dia 1º terá de pagar 60,00. C.C.: todos. Al. Campinas, 150, Bela Vista. Tel.: 3145-8000. Bargaço - Iguarias baianas fazem parte do cardápio para de réveillon, além de medalhão de filé. O menu completo sai a R$ 110,00, por pessoa, com direito a uma garrafa de espumante por casal e cerveja à vontade. C.C. R. Oscar Freire, 1.189, Jd. Paulista. Tel.: 3085-5058. Bistrô Jaú - No o comando das caçarolas da casa, o chef francês Marc Le Dantec vai servir faisão ao vinho do Porto, entre outras delícias na noite de segunda, que custará R$ 150,00 por pessoa, com uma taça de champanhe. C.C. Al. Jaú, 1.606, Cerqueira César. Tel.:3085-5573. Ca´d´Oro - Localizado no hotel homônimo, o restaurante oferece um menu fechado para a noite de ano-novo, a R$ 180,00, por pessoa. Não vai faltar a típica lentilha. C.C. R. Augusta, 129, Consolação. Tel.: 3236-4300. Chamonix - Um caprichado menu franco-suíço vai garantir a comemoração dos clientes (R$ 130,00). No menu: perdiz recheado com queijo brie, endívias gratinadas e batatas ao molho de damasco. C.C. A. e V. R. Pamplona, 1.446, Jardim Paulista. Tel.: 3884-3025. Emiliano - O sofisticado restaurante do hotel homônimo está com cardápios irresistíveis para ceia e almoço de ano-novo. No noite do dia 25, o menu terá haddock defumado com purê de bacalhau e casca de limão confit; e medalhões de vitela com bacon e galete de mandioquinha. Para saborear o menu do chef Russo, os clientes terão de desembolsar nada menos do que R$ 1.000,00, incluindo bebidas. O almoço de terça sai a R$ 250,00, com creme de palmitos frescos ao zabaione de vinho branco e azeite de manjericão. C.C. R. Oscar Freire, 384, Jd. Paulista. Tel.: 3068-4390. Era Uma Vez Um Chalezinho - A noite promete ser boa. A casa vai celebrar a chegada de 2002 com bufê completo (R$ 138,00), ao som de DJs e até café da manhã. C.C.: todos. R. Itapimirum, 738, Morumbi. Tel.: 3501-9322. Grill da Fama - A lugar prepara um baile para a entrada de 2002, com música ao vivo e decoração tropical. A ceia completa , com entradas, frios, pratos quentes e sobremesas sai a R$ 150,00, por pessoa, incluindo água, refrigerante e chope à vontade. Crianças de 6 a 8 anos têm 50% de desconto. Até 5 anos não pagam. C.C.: todos. Av dos Bandeirantes, 1.051, V. Olímpia. Tel.: 3845-5353. Infinito - Instalado no World Trade Center, o restaurante prepara um menu completo para a ceia de segunda, por R$ 300,00, incluindo uma garrafa de vinho ou champanhe por casal. C.C.: todos. Av. das Nações Unidas, 12.551, Brooklin Novo. Tel.: 3043-7130. La Casserole - A agradável e tradicional casa francesa está com um menu completo para a ceia do dia 31 (R$ 80,00). No cardápio: folhados de frutos do mar ao molho bisque. C.C.: todos. Largo do Arouche, 346, Vila Buarque. Tel.: 3331-6283. Marcel - O agradável restaurante francês servirá suas especialidades na noite de segunda-feira, a R$ 110,00, por pessoa. C.C.: todos. R. da Consolação, 3.555, Cerqueira César. Tel.: 3064-3089. E R. Hans Oersted, 119, Brooklin Novo. Tel.: 5505-2438. Maria Zanchi de Zan - Para brindar a chegada de 2002, a casa vai oferecer um menu completo a R$ 250,00, por pessoa, com uma garrafa de prosecco por casal. C.C.: A. R. Barão de Capanema, 568, Jardim Paulista. Tel.: 3085-1047. Massimo - A casa de Massimo Ferrari vai receber os clientes com um delicioso cardápio para tornar o momento inesquecível. O menu completo acompanhado por vinho e prosecco sai a R$ 660,00, por pessoa. O tradicional cotecchino com lentilha de Massimo já está garantido. Al. Santos, 1.826, Cerqueira César. Tel.: 3284-0311. Montana Grill - A churrascaria vai servir cortes especiais na jantar de segunda, a R$ 130,00, por pessoa. C.C.: todos. Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 816, Itaim Bibi. Tel.: 3078-0999. Mr. Fish Grill - A ceia especial de réveillon sai a R$ 90,00, por pessoa, com direito a entrada, prato principal e sobremesa. C.C.: todos. Al. Lorena, 1.430, Jd. Paulista. Tel.: 3083-7533. Pátio - Receitas típicas da ocasião como tender e pato assado estarão no brunch do dia 1º, a R$ 45,00, por pessoa. Café da manhã, das 6h às 10h30. C.C.: todos. Av. Ipiranga, 165, Centro. Tel.: 3156-4300. Red Rose - Instalado no hotel Paulista Wall Street, o restaurante servirá a ceia (R$ 196,00), com diferentes carnes e sobremesas. A festa será regada a uísque, cerveja, vinho nacional e espumante. C.C.: todos. R. Itapeva, 636, Bela Vista. Tel.: 3141-3000. Roof - Instalado na cobertura do Hilton Hotel, o lugar servirá uma animada ceia ao som de música ao vivo e cardápio farto, a R$ 210,00, por pessoa. C.C.: todos. Av. Ipiranga, 165, Centro. Tel.: 3156-4301. Tandoor - O casa prepara uma ceia indiana, com frango assado em forno de barro. A refeição completa sai a R$ 52,00, por pessoa, com direito a uma taça de champanhe. C.C.: todos. R. Dr. Rafael de Barros, 408, Paraíso. Tel.: 3885-9470. Terraço Itália - O lugar tem uma das vistas mais bonitas da cidade. Para a tão esperada festa de ano-novo, o restaurante oferece três opções de preços: R$ 300,00 ceia completa, na Sala Nobre e São Paulo; R$ 330,00 (por pessoa) na Sala Panorama; e R$ 350,00 no Piano Bar, incluindo bebidas à vontade. O cardápio tem a assinatura do chef Giancarlo Marcheggiani. C.C.: todos. Av. Ipiranga, 344, 41º e 42º andares, Centro. Tel.: 3257-6566. Trattoria la Bella Cucina ?Não tem reserva, o cliente entra conforme a ordem de chegada. A casa tem 190 lugares. O cardápio da ceia de ano-novo terá peru à Califórnia e pernil de vitela com brócolis e batata, por R$ 60,00, para duas pessoas, incluindo uma garrafa de vinho e profiterólis de sobremesa. C.C.: todos. R. José Maria Lisboa, 661, Jd. Paulista. Tel.: 3884-9115 e 3889-0631. Vivaldi - O restaurante do hotel Sheraton Mofarrej servirá uma farta ceia com direito a espumante nacional, uísque e vinho, a R$ 400,00, por pessoa. A festa será animada por música ao vivo. C.C.: todos. Al. Santos, 1.437, Cerqueira César. Tel.: 3253-5544. * Os dados apresentados neste roteiro são periodicamente atualizados, porém alguns restaurantes podem fazer alterações sem aviso prévio. Antes de sair de casa é aconselhável confirmar as informações. Abreviaturas: C.C. = Cartões de crédito A = American Express D = Diners M = MasterCard V = Visa