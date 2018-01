Restituição: 1.º lote em 15 de junho O primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2000 chegará às agências no dia 15 de junho. Aproximadamente 1 milhão de contribuintes deverão receber nesta data. O primeiro lote virá corrigido pela taxa Selic acumulada de maio, mais 1% de junho. No total, o valor a restituir pode chegar a R$ 4 bilhões, segundo o supervisor nacional do Programa de Imposto de Renda, Luiz Carlos Rocha de Oliveira. O valor será depositado automaticamente na conta corrente de quem possui conta nas instituições autorizadas pela Receita e informou os dados na declaração. Declarantes que não informaram seus dados terão a sua restituição enviada para as agências do Banco do Brasil. Nesse caso, o valor poderá ser resgatado direto no caixa ou por meio de transferência via DOC. As pessoas que ainda não entregaram as declarações terão de pagar multa de 1%, sendo que seu valor mínimo é de R$ 165,74 e o máximo de 20% do imposto apurado. Não existindo imposto, a multa será de R$ 165,74.