Restituição demora para declarações com erros Contribuintes que caíram na malha fina da Receita Federal em declarações de anos anteriores ainda não receberam suas restituições. Cair na malha fina significa ter deixado de declarar algo - um rendimento, por exemplo - ou ter despertado a desconfiança do órgão quanto à veracidade das informações prestadas. Nestes casos, os contribuintes não recebem a restituição a que teriam direito. São chamados para esclarecer o erro. Caso ainda restem dúvidas ou suspeitas, a Receita abre um procedimento administrativo para análise do caso. Uma vez solucionada a pendência, a restituição é paga. O prazo máximo para conclusão destes procedimentos administrativos é de cinco anos. Mas, enquanto isso, ainda segundo a Assessoria da Receita, não há muito o que o contribuinte possa fazer, apenas responder as notificações de pedidos de esclarecimento. Fora deste procedimento, enquanto a análise da Receita não chega ao fim, não há como obter informações sobre quando vai receber a restituição. O órgão recusa-se a fornecê-las. O advogado tributarista Sidney Stahl explica que a única maneira de obrigar a Receita a fornecer esclarecimentos seria entrar com um mandado de segurança - meio jurídico usado por pessoa física ou jurídica quando tem seu direito ameaçado por atos abusivos de autoridades. Para isso, é necessário constituir um advogado e pagar honorários. Dependendo do valor da restituição, não vale a pena. "Geralmente, são valores pequenos e o contribuinte acaba esperando o comunicado da Receita, para saber se tem direito à restituição ou não, mesmo que demore cinco anos."