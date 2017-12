Restituição do 4º lote do IR sai na sexta Na sexta-feira, os beneficiados do quarto lote de restituição do IRPF 2000 terão o valor depositado em conta corrente, se solicitado na declaração, ou poderão sacar o valor em bancos autorizados. O valor virá corrigido por 6,60%. A lista de CPFs do lote já pode ser consultada no site da Receita.