Restituição do IR: 3º lote disponível dia 15 No dia 15 de agosto o contribuinte pode contar com o terceiro lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2001. A correção foi de 5,11%, correspondente à variação de maio a julho, acrescido de 1% referente a agosto. O dinheiro será depositado na conta bancária indicada pelo contribuinte no ato da declaração. Terão prioridade na restituição as declarações feitas por Internet. Em seguida, os contribuintes que declararam em disquete, telefone e, por último, formulário. A lista de contribuintes inclusos nesse terceiro lote estará disponível na Internet, no próximo dia 10. Malha fina Ainda este mês deverão ser liberadas as restituições dos contribuintes que ficaram presos na malha fina. A primeira, marcada para o dia 20, equivale às declarações de 1997 (ano base 1996) e tem correção de 90,26%. No dia 22, o segundo lote, com correção de 38,82%, corresponde a declarações de 1999 (ano base 1998). Dia 25, serão liberadas as restituições de 2000 (ano base 1999) corrigidas em 20,38%. Confira o calendário de restituição: - 3º lote: 15 de agosto; - 4º lote: 17 de setembro; - 5º lote: 15 de outubro; - 6º lote: 16 de novembro; - 7º lote: 17 de dezembro.