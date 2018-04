Restituição do IR já está na conta do contribuinte A Receita Federal já depositou o crédito das restituições do Imposto de Renda do quinto lote na conta dos contribuintes. O valor está corrigido em 6,95%, referentes à taxa básica de juros, a Selic (atualmente em 14,25% ao ano), de maio a setembro, além de 1% de correção de outubro. Nesse lote, será pago R$ 1,2 bilhão a 1.435.311 contribuintes com direito à restituição. Quem não informou o número da conta para crédito da restituição deverá procurar uma agência do Banco do Brasil. Para pedir a transferência dos recursos para sua conta corrente ou poupança, o contribuinte também pode ligar para 4004-0001 (nas capitais) ou 0800-729-0001 nas demais cidades. O contribuinte que quiser saber se tem direito à restituição nesse quinto lote deve acessar a página da Receita na internet ou ligar para 0300-789-0300.