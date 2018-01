Restituição do IR: veja os bancos que antecipam O contribuinte pessoa física que tem direito à restituição do Imposto de Renda (IR) já pode antecipar seu recebimento em algumas instituições financeiras. São elas: HSBC, Real-ABN Amro, Santander, Banco do Brasil, Nossa Caixa, Itaú, Caixa Econômica Federal, Banespa e BBV. Os clientes desses bancos poderão receber parte da restituição em uma operação que vai funcionar como uma linha de crédito, já que, mensalmente, o cliente pagará juros pelo valor antecipado. O pagamento do valor total do empréstimo é feito em parcela única e será descontado na conta corrente do cliente na data do depósito da restituição, a ser efetuado pela Receita em um dos lotes programados. Veja as condições de cada banco: HSBC O valor mínimo de antecipação é de R$ 300,00 e o valor máximo da antecipação é de 75% do valor total da restituição. Os juros cobrados serão de 2,7% ao mês. Real ABN AMRO O banco antecipa até 70% do valor a ser recebido cobrando taxa de juros de 2,9% ao mês. Santander O valor mínimo para antecipação é de R$ 715,00 e, no máximo, 70% do valor a ser restituído. A taxa de juros é de 3,45% ao mês. Banco do Brasil A antecipação é de até 70% do valor da restituição e os juros são de 3,2% ao mês. Nossa Caixa Antecipa até 100% do valor da restituição para todos os seus clientes, desde que o valor da restituição não supere 2,5 vezes a renda líquida do cliente, que precisa ser comprovada ao banco. O valor mínimo da antecipação é de R$ 200,00 e os juros cobrados são de 3,5% ao mês. Itaú O valor mínimo a ser antecipado é de R$ 200,00 e o máximo de 70% do valor a ser restituído, limitado a R$ 5 mil. As taxas mensais são de 2,90% (cliente estrela) e 3,40% (cliente não estrela). Caixa Econômica Federal Antecipa até 70% do valor da restituição, dependendo da análise cadastral e os juros cobrados são de 2,80% ao mês. Banespa Antecipa até 100% do valor restituição do IR para todos os seus clientes. A taxa de juros praticada pelo banco para este empréstimo é de 2,9% ao mês. O valor mínimo para o empréstimo é de R$ 200,00. BBV O BBV antecipa até 100% do valor a ser restituído e trabalha com uma taxa de juros de 2,70% ao mês.