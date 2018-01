Restituição: primeiro lote em 15 de junho A Receita Federal está programado para o dia 15 de junho o primeiro lote de restituição do Imposto de Renda. A informação é do coordenador do Programa de Imposto de Renda da Receita Federal, Luiz Carlos Rocha de Oliveira. Neste primeiro lote devem constar 1 milhão de restituições. Esse volume é praticamente o mesmo volume de declarações entregues pela Internet no mês de março. A Receita dará prioridade para quem entregou a declaração primeiro pela Internet. Em seguida, as declarações feitas por disquete, telefone e formulário. Também será levado em conta, a data de entrega da declaração. Porém, os contribuintes que entregaram a declaração em abril pela Internet, deverão receber a restituição antes dos que entregaram por outros meios.