Restituição terá 7 lotes. Idosos recebem primeiro A Secretaria da Receita Federal publicou hoje no Diário Oficial da União instrução normativa fixando as datas para a restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física, referente ao exercício de 2004. De acordo com a instrução, a restituição será feita em sete lotes, nas seguintes datas: 15 de junho, 15 de julho, 16 de agosto, 15 de setembro, 15 de outubro, 16 de novembro e 15 de dezembro. Terão prioridade na restituição, os contribuintes idosos e os que, pela ordem, declararam via internet, disquete, telefone e formulário.