Restituições do IR começam a ser pagas hoje O bancos começam a pagar hoje o primeiro lote de restituições do Imposto de Renda 2004, ano-base 2003. Foram processadas 13.186.173 declarações, das quais 1.287.250 com imposto a restituir, totalizando R$ 1,4 bilhão; 1.780.616 com imposto a pagar, num total de R$ 2,6 bilhões, e 10.108.307 sem saldo de imposto. Os valores foram corrigidos em 2,23%, referentes à correção da taxa Selic acumulada entre maio e junho deste ano. Ontem, segundo a Receita Federal, voltou a funcionar das 8h às 20h o sistema eletrônico do ReceitaFone (0300-78-0300). Pelo telefone, o contribuinte pode consultar se está contemplado nesse primeiro lote de restituições. O custo da consulta é de R$ 0,30 para ligações feitas por telefone fixo e de R$ 0,77 para ligações a partir de telefone celular. Além do ReceitaFone, os contribuintes dispõem ainda da internet (www.receita.fazenda.gov.br) para saber se a declaração foi liberada. O segundo lote de restituições será liberado em 15 de julho, dentro do cronograma que prevê sete lotes, um a cada mês. A última restituição do ano, de acordo com a Receita Federal, será depositada no dia 15 de dezembro. As informações são da Agência Brasil.