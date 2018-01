Restrições das passagens aéreas promocionais A política de reembolso e restrições para passagens aéreas varia conforme a companhia aérea e conforme a tarifa oferecida. As tarifas aéreas promocionais - com descontos - sempre apresentam o maior número de restrições de prazo de validade do bilhete, de horários de vôos, de número de assentos por vôo, endosso, entre outras. O passageiro sempre tem direito ao reembolso, mas deve ficar atento às regras de cada companhia aérea. Restrições Na Vasp, segundo sua assessoria de imprensa, as restrições dos bilhetes aéreos variam conforme a tarifa. As passagens com descontos promocionais, por exemplo, têm um maior número de restrições. A assessoria de imprensa da Vasp afirma que nas passagens aéreas promocionais o consumidor não tem direito a endosso e nem de alteração de rota. Na Gol a única restrição para as passagens aéreas é que elas não são endossáveis, ou seja, se um consumidor comprou uma passagem da empresas terá que viajar pela empresa, não podendo transferir sua viagem para outra companhia aérea. A taxa de remarcação para qualquer passagem da Gol é de R$ 25,00. Nas outras, restrições variam com a tarifa Na TAM, como na Transbrasil e na Varig, as restrições dependem da tarifa. Quanto mais cara a passagem, menos restrições. Para as tarifas de classe econômica promocional da TAM, por exemplo, não há endosso, o número de paradas no itinerário poderá ser limitado ou até não permitidas. Além disso, as passagens da TAM têm validade para o dia e horário nele previamente marcados, e qualquer alteração de horário e itinerário dependerá da disposição de assentos na classe adquirida para a alteração das datas das reservas originais, dependendo ainda da aprovação da transportadora e, em caso de solicitação de reembolso, será cobrada uma taxa que depende do desconto oferecido na tarifa promocional. Após iniciada a viagem, o bilhete pode não ser reembolsável. Na Transbrasil, a promoção de passagem, para trechos nacionais com até 50% de desconto, para quem voar nas segundas, terças e quartas-feiras tem as seguintes restrições: as passagens não são endossáveis, o passageiro paga uma tarifa de R$ 50,00 para qualquer alteração na rota ou na data da viagem e a taxa de reembolso é de R$ 50,00. Nesta promoção, não é necessária a compra antecipada. Os passageiros da Transbrasil que comprarem os bilhetes para vôos nacionais com antecedência de até 14 dias também ganham descontos de até 50%. Porém, as passagens não são endossáveis e em caso de cancelamento, remarcação ou reembolso a taxa é R$ 50,00. A remarcação também depende da disposição de assentos na classe adquirida e deve ser feita pelo menos 14 dias antes da data desejada. A Varig oferece passagens promocionais de até 40% de descontos com as seguintes restrições: compra com no mínimo de 14 dias de antecedência, e prazo para pagamento e emissão do bilhete de 72 horas. São permitidas paradas em quantidades ilimitadas e alterações nas reservas serão permitidas com o prazo mínimo de 11 dias de antecedência para a viagem. As taxas de cancelamento e reembolso antes da partida são de R$ 50,00. Reembolso A política de reembolso de passagens é universal nas principais empresas aéreas brasileiras. O presidente da Associação de Vítimas de Atrasos Aéreos (AVAA), Luiz Antônio de Oliveira Mello, ressalta que pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC) o consumidor deve receber o reembolso de passagens aéreas 30 dias após o pedido. "Se o consumidor paga pelo serviço e o mesmo não for prestado, ele tem direito de receber o dinheiro de volta", avalia. Luiz Antônio destaca, porém, que as regras do Departamento de Aviação Civil (DAC), autorizam as companhias aéreas cobraram uma taxa pelo reembolso das passagens. "As empresas justificam que a cobrança da taxa de reembolso serve para cobrir as despesas com emissão do bilhete e outras pequenas despesas operacionais", explica o presidente da AVAA. Veja no quadro abaixo as taxas de reembolso de algumas empresas aéreas. Empresa Taxa de reembolso Gol Transportes A taxa de reembolso das passagens é de 10% do valor do bilhete ou R$ 25,00, o que for menor. TAM A taxa de reembolso da TAM é de R$ 25,00 nos vôos nacionais. Transbrasil Na Transbrasil, a política de reembolso é de 10% do valor da passagem ou R$ 50,00, o que for mais barato. Vasp A taxa de reembolso para as passagens nacionais é de US$ 25,00 (câmbio do dia do pedido do reembolso) ou 10% do valor da tarifa, o que for mais barato. Varig Na Varig, a taxa de reembolso para as passagens nacionais é de R$ 50,00 ou 10% do valor da tarifa, o que for mais barato. Veja nos links abaixo recomendações, inclusive do Procon-SP e de algumas empresas de transporte de passageiros, para a compra de passagens aéreas e rodoviárias.