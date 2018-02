Resultado da economia em 2015 será parecido com o de 2014, avalia Luiz Carlos Trabuco

BRASÍLIA - Primeiro nome convidado pela presidente Dilma Rousseff para ocupar o ministério da Fazenda, o presidente do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, disse nesta quinta-feira, 1º, ao Broadcast, serviço de notícias em tempo real da Agência Estado, que espera um crescimento ainda modesto para a economia em 2015.

Ressaltando seu otimismo com as primeiras medidas de ajuste fiscal que estão sendo anunciadas pelo governo, ele avalia que o crescimento econômico de 2015 deverá ser parecido com o do ano passado.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Acho que o resultado será parecido com o de 2014", avaliou ao chegar ao Palácio do Planalto para a posse da presidente Dilma Rousseff.

Trabuco elogiou a escolha de Joaquim Levy para o ministério e lembrou que ele tem muita experiência administrativa e sempre apresentou resultados positivos por onde passou.

"No governo do Rio, por exemplo, ele não apenas acertou as contas do Estado como ainda conseguiu aumentar a arrecadação do Estado", citou.