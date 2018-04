Resultado da indústria reflete recuo externo

Os efeitos da perda de fatias do mercado internacional para os produtos manufaturados brasileiros por causa da crise estão sendo devastadores sobre os resultados industriais de 2009. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), entre os subsetores pesquisados, destacam-se no acumulado de janeiro a maio, pela magnitude das quedas, os segmentos diretamente ligados à exportação, como extração de minério ferroso (-35,4%), ferro-gusa, ferro-ligas e semiacabados de aço (-40,7%), além de veículos (-24,7%, incluindo automóveis, caminhões e autopeças). "O IBGE não tem como quantificar exatamente o efeito da perda de mercado externo para a produção industrial, mas é evidente que há um papel relevante das exportações na queda da produção este ano", diz economista da coordenação de indústria do IBGE, André Macedo. A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) calculou as perdas - levando em conta os dados do primeiro quadrimestre do ano - e concluiu que, apenas com os efeitos diretos da queda nas exportações, a produção industrial nacional vai cair 5,6% em 2009. Juntando os efeitos indiretos (perda da produção doméstica de insumos utilizados nos produtos exportados), o recuo na produção industrial atingirá 8,8% somente pelos problemas com as vendas externas. O relatório Focus do Banco Central divulgado ontem aponta média de projeções para o resultado da indústria este ano com queda de 5,37%, o que mostra que o efeito das exportações será em parte amortizado pelo mercado interno. A projeção da Fiesp é de recuo de 7,5% na produção industrial no ano. O diretor do Departamento de Economia da Fiesp, Paulo Francini, observa que "felizmente, o mercado interno está segurando um pouco as pontas, mas isso será, provavelmente, insuficiente para compensar as perdas com as exportações. Seria necessário um crescimento muito maior do mercado doméstico". A projeção da Fiesp de queda nas exportações de industrializados, no acumulado de 2009, é de 35% (em dólares). Francini fez um levantamento que mostra que, de forma geral, cerca de 20% da produção total da indústria brasileira são exportados. Em alguns segmentos, como produtos de madeira, a fatia das vendas externas no total produzido chega a 42,7%. Da queda total de 25,5% na produção desse segmento no primeiro quadrimestre deste ano, 20,6% podem ser atribuídos a efeito direto de queda das exportações, que caíram 48% no período.