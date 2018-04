Resultado das exportações frusta expectativa do governo O resultado da balança comercial nas duas primeiras semanas de abril ficou aquém do esperado, mas a expectativa no governo é de melhora das exportações até o final do mês, impulsionada pelas vendas de produtos básicos, principalmente soja. Tradicionalmente em abril há o início do trimestre mais favorável no ano para as exportações, com o escoamento da safra de grãos. Segundo o secretário-adjunto de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Roberto Magno Iglesias, um possível atraso nos embarques de soja pode explicar o resultado das exportações no início do mês. Até a segunda semana de abril, a balança acumula apenas uma superávit de US$ 57 milhões (US$ 43 milhões na primeira semana e US$ 14 milhões na segunda). "Os exportadores de soja podem estar esperando uma melhora da taxa de câmbio. Ele estão capitalizados com o dinheiro da boa safra do ano passado", disse Iglesias. O problema de exigência de certificação de soja transgênica também é apontado como um dos entraves para o escoamento da safra. A China é o maior país comprador de soja do Brasil e não aceita a entrada no seu mercado de soja transgênica. As exportações brasileiras ficaram paralisadas até a semana passada porque a China estava exigindo uma certificação da soja brasileira para atestar se era transgênica ou não. Uma missão do Ministério da Agricultura foi a Pequin e negociou com os chineses o adiamento para 1º de dezembro do prazo para o início da exigência de certificação. Normalizados os embarques, a expectativa é de um aumento do saldo comercial na segunda metade do mês. "A balança vai dar uma melhorada na próxima semana", afirmou. Para Iglesias, o desempenho da balança comercial em 2002 tem sido positivo e não há motivo para preocupação. "Não há nada de errado com a balança. Estamos indo bem. Não há restrições importantes de oferta exportadora e nem de competitividade", afirmou ele. Segundo Iglesias, o maior entrave para o aumento das exportações é mesmo o da redução da demanda internacional. "É uma situação transitória e há indícios de recuperação forte da atividade dos Estados Unidos no segundo semestre", observou ele. A aposta é de um impulso maior a partir de junho e julho, com a retomada da economia norte-americana. A crise na Argentina, importante mercado para os produtos brasileiros, também afeta o comércio. Os argentinos, lembrou ele, são o segundo maior compradores de produtos manufaturados do Brasil.