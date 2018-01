Resultado de disputa na OMC sobre acúcar favorece Brasil A Organização Mundial do Comércio (OMC) acaba de divulgar o resultado da disputa entre o Brasil e a União Européia referente aos subsídios dados por ela ao açúcar. O relatório ainda é preliminar e confidencial, mas no escritório do Brasil em Genebra, uma primeira leitura do documento havia deixado os negociadores satisfeitos com o resultado. O Brasil somente irá comentar a decisão da OMC, às 11 horas (horário de Brasília) mas todas as indicações apontam para uma vitória do Itamaraty. O Brasil questionava o fato da União Européia dar subsídios além do que estava autorizado, distorcendo o mercado internacional e prejudicando o Brasil em cerca de US$ 500 milhões ao ano. Os europeus ainda poderão recorrer da decisão.