Resultado do IPCA-15 aponta inflação de 3% em 2006 A inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Ampliado (IPCA-15) de dezembro ficou em 0,35% ante 0,37% em novembro, segundo divulgou nesta quarta-feira o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com o resultado, a expectativa é de que o IPCA, usado como referência para as metas de inflação do governo, deverá fechar 2006 na casa dos 3%. O IPCA-15 fechou 2006 acumulando alta de 2,96%, bem abaixo da taxa de 5,88% registrada em 2005. O resultado foi a menor taxa anual apurada desde 1998, quando o índice chegou a 1,66%. A variação veio dentro do intervalo das estimativas de analistas ouvidos pelo AE Projeções, que estavam entre 0,3% a 0,4%, e abaixo da mediana, que era de 0,38%. O principal impacto de alta na inflação do mês foi dado pelos ônibus urbanos, com reajuste de 2,01% e contribuição de 0,07 ponto porcentual na formação da taxa. O grupo alimentação e bebidas reduziu o ritmo de alta para 0,48% em dezembro ante 1,35% em novembro. Outras influências de alta foram dadas por vestuário, grupo que teve aumento de 1,02%; cigarros, elevação de 4,66%; e ônibus intermunicipais, que tiveram aumento de 1,63%. A estimativa é de que o IPCA de dezembro tenha resultado semelhante do 0,35% do IPCA-15 divulgado nesta quinta-feira, segundo observação da coordenadora de Índices de Preços do IBGE, Eulina Nunes dos Santos. "Podemos imaginar, com os resultados do IPCA-15, que os alimentos provavelmente vão vir abaixo de novembro, e a pressão dos transportes vai ser mais profunda no IPCA de dezembro", disse. O IPCA-15 de dezembro teve como principal contribuição individual de alta os reajustes dos ônibus urbanos, alta de 0,07%. Segundo Eulina, haverá ainda o impacto significativo do reajuste de 15% nos ônibus urbanos de São Paulo em 30 de novembro no IPCA-15 de janeiro. De acordo com Eulina, em 2006, o IPCA-15 contou com o dólar como fator mais importante para conter a inflação. Itens importantes nas despesas das famílias tiveram variação reduzida ou deflação de preços no acumulado de 2006 como alimentos, alta de 1,07%; energia elétrica, elevação de 0,14%; higiene pessoal, aumento de 0,53%; telefone fixo, redução de 0,85%; artigos de limpeza, baixa de 2,35%; e álcool, queda de 1,58%. Esta matéria foi alterada às 11h53 para acréscimo de informações.