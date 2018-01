Resultado do PIB é excelente para o Brasil, diz Palocci O ministro da Fazenda, Antonio Palocci, comemorou o crescimento do PIB de 5,2%, divulgado hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). De acordo com Palocci, esse é um excelente resultado para o Brasil, que retorna ao nível de crescimento de dez anos atrás. Ele destacou como importante o fato de que o crescimento do PIB vem acompanhado também pelo aumento dos investimentos. Palocci destacou que o aumento dos investimentos chegou a 11% e representa mais do que o dobro do percentual de alta do PIB. O ministro destacou que, há muito tempo, o Brasil não tem condições tão favoráveis ao mesmo tempo, como controle fiscal e de inflação, aumento do PIB e melhora das contas externas. Palocci afirmou ainda que não há possibilidade de um vôo de galinha da economia brasileira. "O Brasil tem grandes chances de ter um vôo de crescimento longo, consistente e forte", afirmou. Palocci alertou, no entanto, que os dados de crescimento não significa que todos os problemas do País estejam resolvidos. Ele advertiu que ainda há uma agenda extensa de trabalho pela frente. Exportações O ministro destacou ainda que o fato importante do dia é que a meta de US$ 100 bilhões nas exportações brasileiras foi atingida. Segundo ele esse é um valor excepcional que mostra grande vitalidade do comércio exterior no País. Na avaliação do ministro os dados de hoje da balança comercial mostram que as contas externas continuam fortes. VARIAÇÃO DO PIB E PIB PER CAPITA (série histórica ante ano anterior) PIB PIB PER CAPITA 1991 1,0% -0,7% 1992 -0,5% -2,2% 1993 4,9% 3,3% 1994 5,9% 4,2% 1995 4,2% 2,6% 1996 2,7% 1,1% 1997 3,3% 1,7% 1998 0,1% -1,4% 1999 0,8% -0,7% 2000 4,4% 2,8% 2001 1,3% -0,2% 2002 1,9% 0,4% 2003 0,5% -0,9% 2004 5,2% 3,7%