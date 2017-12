Resultado do PIB no 1º semestre ´é excelente notícia´, diz Lula "O resultado do PIB neste primeiro trimestre de 2006 é uma excelente notícia", disse hoje o presidente Luiz Inácio Lula da Silva por intermédio do secretário de imprensa da Presidência da República, André Singer. "O produto cresceu de forma generalizada: na agropecuária , na indústria e no setor de serviços. E o que é mais importante, cresceu a importação de máquinas e equipamentos. Isso indica que os empresários estão apostando no crescimento sustentável", acrescentou ainda o presidente. O PIB cresceu 1,4% no primeiro trimestre de 2006, tomando como base os últimos três meses de 2005, segundo divulgou nesta quarta-feira o IBGE. Trata-se do maior da série deste tipo de comparação deste o terceiro trimestre de 2004. "Este primeiro trimestre foi bem parecido como terceiro trimestre de 2004, quando o crescimento também foi baseado em investimento e na indústria", comentou a gerente de Contas Trimestrais do IBGE, Rebeca Palis. A expansão de 1,4% equivale a uma taxa anualizada de 5,7%. Contudo, o IBGE não divulga taxas anualizadas por ter objeções técnicas a esse procedimento, que procura projetar qual seria o crescimento anual da economia se ela continuasse crescendo a cada trimestre no mesmo ritmo sobre o trimestre anterior. "Só os americanos fazem isso (taxa anualizada). Nenhum outro país faz. Você corre o risco de magnificar uma coisa que pode não ser uma tendência", disse Rebeca. Na comparação com o mesmo período do ano passado o crescimento foi maior: 3,4%.