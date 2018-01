Resultado do PIB reduz estimativa de expansão, diz BC O diretor de Política Econômica do Banco Central, Afonso Beviláqua, informou que na nova projeção de crescimento para 2006 houve redução nas estimativas de expansão para todos os três setores da economia. Para a indústria, a projeção passou de 4% para 3,3% de crescimento, em serviços de 2,8% para 2,4% e em agronegócios de 3,0% para 2,8%. Apesar da redução na projeção para o PIB de 3,5% para 3%, Beviláqua comemorou o fato de o Brasil, pela primeira vez, desde o início da série em 1992, crescer por 12 meses em trimestres seguidos. O diretor do BC afirmou que os indicadores econômicos mostram que nos próximos trimestres haverá uma aceleração no nível de atividade, que vão culminar em uma expansão do PIB de 3,8% em 2007. Na estimativa para 2007, o BC espera um crescimento de 4,7% na indústria, 3,7% no agronegócio e 2,4% nos serviços. Nessa projeção para o PIB, ele considera que haverá uma contribuição positiva de 4,7% da demanda interna e uma contribuição negativa de 0,9% na demanda interna. Projeção A projeção de crescimento do PIB de 3,8% para 2007, contida no relatório trimestral de inflação divulgado nesta quarta-feira, não contempla os possíveis efeitos das medidas de estímulo ao crescimento, que o governo anuncia a partir de quinta-feira. "Não conhecemos ainda as medidas. Dessa maneira, elas não podem ser incorporadas em projeções desse tipo", disse Bevilaqua, que chegou a dizer que "o que se tem hoje (a projeção de 3,8%) é uma avaliação preliminar, com base nos dados que temos até hoje". Além disso, acrescentou, as previsões de PIB são naturalmente mais sujeitas a erros do que outras variáveis macroeconômicas, como por exemplo a inflação. Questionado se com as medidas o País poderia crescer a taxas de 5% ao ano, como quer o governo, Bevilaqua respondeu que não poderia responder a tal pergunta, uma vez que ainda não conhece as medidas. Por insistência dos jornalistas, que queriam saber se é possível crescer a tais taxas com as medidas, ele disse que o próprio relatório de inflação vislumbra um leque amplo de hipóteses para o comportamento do PIB em 2007, dependendo das variáveis a serem consideradas. Inflação Bevilaqua afirmou que o fato de o Brasil provavelmente vir a fechar 2006 com o IPCA abaixo do centro da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), de 4,5%, aproxima o País da experiência internacional de políticas de meta de inflação. Segundo ele, é natural no regime de metas que a inflação circule ao redor do centro do objetivo definido. "O valor central da meta não é piso." Ele apresentou dados de países emergentes e de países desenvolvidos, que mostram que em 55% dos casos nos dois grupos a média da inflação ficou abaixo do valor central; enquanto no Brasil esse índice é de 12%. Ele informou também que nos países emergentes em 27% dos casos em que houve descumprimento da meta de inflação a razão foi que a inflação ficou abaixo do piso. Nos países desenvolvidos, isso ocorreu em 29% dos casos, porém, isso nunca ocorreu no Brasil "Quando se começa a ter um comportamento mais semelhante ao de outros países, o valor central da meta começa a funcionar como um mecanismo orientador das expectativas e não como piso", disse Bevilaqua. Ele disse não ser possível prever quando o Brasil vai se aproximar das médias dos países que adotam o regime de metas de inflação. "É razoável querer se aproximar da média dos demais países." Para Beviláqua, a manutenção da inflação baixa ao longo do tempo assegura a continuidade da queda dos juros e a aproximação do Brasil da média de juros dos demais países. "Quando a inflação permanece controlada, o prêmio de risco de juros tende a cair. É assim que o juro baixa em qualquer lugar do mundo", afirmou. Nova diretoria O diretor BC não quis responder se gostaria de continuar à frente da atual função que ocupa, a partir de 2007. Segundo ele, a discussão sobre a diretoria do BC vem depois da definição de quem será o presidente do banco, o que ainda não ocorreu. Por fim, o diretor de Política Econômica do BC afirmou que as repercussões das medidas adotadas na Tailândia não foram significativas no mercado brasileiro. "O prêmio de risco Brasil ficou estável, houve até uma pequena melhora na margem, o que mostra o aumento da capacidade de resistência a choques", disse Bevilaqua. "Os efeitos no Brasil inicialmente não parecem significativos, mas é preciso aguardar algumas semanas", acrescentou o diretor do BC. Ele lembrou que, em 2005, em situações de volatilidade no mercado internacional, os ativos brasileiros eram os que mais sofriam, mas em 2006, já durante a turbulência de abril e maio, a situação se mostrou diferente e os ativos brasileiros foram menos afetados do que os de outros países. "Os investidores sabem diferenciar e ver que a economia brasileira tem uma situação melhor de balanço de pagamentos", disse Bevilaqua.