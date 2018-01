Resultado do varejo aponta fim de ano favorável Os resultados das vendas do comércio varejista em setembro, divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), foram melhores do que o esperado e apontam um final de ano favorável para o setor, segundo avalia o chefe do departamento de economia da Confederação Nacional do Comércio (CNC), Carlos Thadeu de Freitas. Para ele, o desempenho do comércio em 2006 será, mais uma vez, impulsionado pelo crédito, o que já ocorreu no ano passado. "Esperávamos que o ano fosse bom, mas os efeitos do crédito continuam surpreendendo", disse o economista, que prevê um aumento de 6,5% nas vendas do varejo neste ano ante 2005. Segundo Thadeu de Freitas, o aumento do rendimento e as importações, especialmente de duráveis, e os bons índices de confiança do consumidor também estão favorecendo os resultados do comércio, mas nada se compara ao crédito, que "está alavancando" o setor. Ele observou também que o crescimento das vendas em setembro - 2,06% ante agosto e 10,1% ante setembro de 2005 - "é um sintoma muito favorável para o final do ano". Segundo Thadeu de Freitas, setembro não costuma ser um mês tão bom para o comércio, o que é confirmado pela série histórica do IBGE, que mostra que o resultado deste ano é o melhor para o mês desde o início da pesquisa, em 2001.