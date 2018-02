Resultado fiscal do governo supera meta, mas PPI é lento Alavancado pelo crescimento das receitas tributárias, o resultado fiscal do governo central no primeiro semestre superou a meta fixada até agosto, segundo dados do Tesouro Nacional divulgados nesta segunda-feira. As despesas também continuaram crescendo no ano, mas os desembolsos com as obras do Projeto Piloto de Investimentos, cerne do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), permanecem baixos. Até junho, foram gastos 1,2 bilhão de reais, frente a um orçamento de 11,3 bilhões de reais para o ano. Questionado sobre a qualidade dos resultados fiscais, o secretário do Tesouro, Arno Augustin, destacou o fato de, na comparação com 2006, as receitas e as despesas gerais estarem crescendo em velocidade menor e os investimentos em obras estarem mais acelerados. "Temos uma tendência de médio e longo prazos favorável", afirmou Augustin a jornalistas. O superávit acumulado de janeiro a junho foi de 43,8 bilhões de reais, ou 3,6 por cento do Produto Interno Bruto (PIB), frente à meta de 43,7 bilhões de reais até agosto e ao resultado de 38,6 bilhões de reais, ou 3,49 por cento do PIB, no mesmo período de 2006. No semestre, as receitas cresceram 3 por cento sobre a variação nominal do PIB e as despesas tiveram alta de 2,7 por cento na comparação com o mesmo período de 2006. Nos primeiros seis meses de 2006, esses indicadores tiveram, frente a 2005, variação de 3,6 por cento e de 6,2 por cento, respectivamente, segundo dados do Tesouro. Augustin atibuiu o ainda fraco desempenho do PPI --cujas despesas podem ser abatidas do resultado fiscal-- ao fato de envolver principalmente projetos novos, cujos gastos ainda podem levar alguns meses até serem efetivados. "A velocidade do investimento deve ser bem maior no segundo semestre", afirmou. Ele acrescentou que o governo ainda trabalha com a perspectiva de executar a totalidade dos gastos previstos para o PPI. Em junho, o governo central --formado por Tesouro, Previdência e Banco Central-- registrou superávit primário de 5,3 bilhões de reais, frente a 6,0 bilhões de reais no mesmo mês de 2006. Em maio, o superávit do governo central tinha sido de 4,689 bilhões de reais. De janeiro a junho, o Tesouro contribuiu com superávit de 64,870 bilhões de reais, enquanto a Previdência teve déficit de 20,783 bilhões de reais e o BC registrou saldo negativo de 301,8 milhões de reais.