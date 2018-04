Resultado não derrubou Lina

O argumento que sustenta que a demissão de Lina Maria Vieira da chefia da Receita Federal do Brasil foi motivado pelas consecutivas quedas na arrecadação foi rechaçado ontem por técnicos do órgão. O silêncio que imperou no Ministério da Fazenda nos últimos dias em torno do caso foi quebrado por Marcelo Lettieri, coordenador-geral de Estudos, Previsões e Análises da Receita. "Dizer que a queda da arrecadação derrubou a secretária é um mito." Lettieri evitou fazer avaliações sobre o que teria provocado a demissão de Lina pouco mais de 11 meses após assumir o cargo. Entretanto, tentou mostrar com números que o desempenho da arrecadação de tributos ao longo dos últimos meses refletiu apenas o desempenho da economia, afetada pela crise global. O técnico também atribuiu parte do recuo na arrecadação às medidas adotadas pelo governo para tentar evitar que o País mergulhasse numa recessão. "Secretários não seguram arrecadação", afirmou Lettieri várias vezes durante a apresentação da arrecadação federal de junho, a oitava queda consecutiva. "Você só segura arrecadação durante uma crise se aumentar tributos e essa não é a política deste governo." DESONERAÇÕES O desempenho da arrecadação no primeiro semestre refletiu em boa parte o comportamento de setores da economia que amargaram quedas acentuadas no faturamento ou que foram beneficiados com desonerações tributárias. O setor automotivo, por exemplo, gerou R$ 11,8 bilhões em impostos de janeiro a junho, uma queda real de 33,76% em relação ao mesmo período de 2008. A arrecadação no setor de extração de minerais metálicos caiu 44,17%. "Quando a economia cresce, como no ano passado, o governo ganha fortemente em cima disso, mas quando o quadro inverte, o recolhimento do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, que é fundamental para a arrecadação federal, cai, assim como a Cofins e o PIS, que são tributos ligados ao faturamento", disse Amir Khair, consultor da área de finanças públicas em São Paulo. De janeiro a junho, o volume de dinheiro apurado com a cobrança do Imposto de Renda das empresas ficou 10% abaixo do verificado na primeira metade de 2008. No caso da Cofins, a queda foi de 13,87%. A CSLL, que incide sobre o lucro das companhias, teve um desempenho melhor, uma queda de 5,71% no período. O resultado é explicado pelo aumento da alíquota do tributo cobrado das entidades financeiras, de 9% para 15%. Essa mudança garantiu aumento de 40% no recolhimento da contribuição entre a primeira metade de 2008 e o semestre passado.