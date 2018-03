Resultado negativo das estatais reduz superávit do setor público As empresas estatais federais voltaram a apresentar resultado negativo nas suas contas em maio, prejudicando o saldo do superávit primário ? arrecadação do governo menos os gastos com as autarquias municipais, estaduais, federal e as empresas estatais ? do setor público (União, Estados, municípios e estatais). Segundo informou o BC, as empresas estatais federais registraram um déficit primário de R$ 690 milhões em maio, depois de dois meses consecutivos de resultado positivo nas suas contas - R$ 2,790 bilhões em março e R$ 2,484 bilhões em abril. O BC atribui o déficit de maio das empresas estatais à distribuição de dividendos ocorrida no mês, de cerca de R$ 2,3 bilhões. As empresas estatais estaduais também foram deficitárias em maio em R$ 51 milhões, enquanto as empresas estatais municipais obtiveram um superávit primário de R$ 7 milhões. Com esses resultados, todas as empresas estatais tiveram um déficit primário de R$ 735 milhões em maio.