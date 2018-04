Resultados de empresas superam expectativa O mercado financeiro americano teve ontem um dia movimentado ontem com a divulgação do balanço de várias empresas. A Coca-Cola divulgou lucro trimestral melhor do que o esperado, apoiada em mercados como China e Índia que ajudaram a reduzir o impacto de um dólar mais forte. A maior produtora de refrigerantes do mundo lucrou US$ 2,04 bilhões no segundo trimestre, encerrado em 3 de julho, ante ganho de US$ 1,420 bilhão um ano antes. Outra empresa a divulgar resultado foi a farmacêutica Merck. O lucro do segundo trimestre caiu, mas a empresa divulgou que acertos tributários ajudaram a companhia a ter um resultado acima do esperado. A Merck, que planeja comprar a Schering-Plough, teve lucro de US$ 1,59 bilhão. Um ano antes, o lucro foi de US$ 1,77 bilhão. A receita recuou 3%, para US$ 5,9 bilhões, mas superou em US$ 70 milhões a expectativa média do mercado. A Caterpillar, maior fabricante mundial de veículos de mineração e construção, chegou a melhorar sua expectativa de desempenho anual, citando sinais de estabilização do mercado mundial de crédito. O lucro líquido somou US$ 371 milhões no segundo trimestre, comparado a US$ 1,11 bilhão no ano anterior. A receita caiu 41%, para US$ 7,98 bilhões. Apesar de ter divulgado uma queda de mais de 60% no lucro trimestral, a DuPont, maior fabricante de produtos químicos dos EUA, afirmou que cortes de custos ajudaram a empresa a lidar com a fraqueza na demanda global. Seu lucro líquido caiu para US$ 421 milhões, ante US$ 1,08 bilhão no mesmo período de 2008. Na área de tecnologia, o destaque foi a Apple que obteve, entre abril e junho de 2009, lucro líquido de US$ 1,23 bilhão, 15% a mais que o registrado no mesmo período do ano passado, graças à forte demanda de telefones iPhone e computadores Mac. Entre abril e junho, a Apple vendeu 5,2 milhões de iPhones, uma impressionante quantidade 626% maior que a do mesmo período do ano anterior.