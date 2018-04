Resultados levam bolsas da Ásia a nível de setembro

O índice MSCI, que reúne as principais ações da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão, operava em atingiu 344,65 pontos mais cedo, o maior nível desde setembro de 2008, quando os mercados de ações sucumbiram ao colapso do banco Lehman Brothers. Às 7h46 (horário de Brasília), o indicador marcava 343 pontos, em alta de 0,16 por cento.

Em Tóquio, o Nikkei fechou com a maior alta em duas semanas, com o resgate à financeira CIT Group impulsionando o otimismo sobre os Estados Unidos e ajudando a manter os ganhos de Wall Street. O índice subiu 2,7 por cento, aos 9.652 pontos, o maior nível desde 6 de julho.

A CIT, concessora de empréstimos a quase 1 milhão de pequenas e médias empresas nos Estados Unidos, chegou a um acordo com detentores de bônus para um financiamento emergencial de 3 bilhões de dólares.

"Graças a alguns números corporativos favoráveis nos Estados Unidos e notícias de que a CIT poderia evitar falência, os investidores tornaram-se mais otimistas e estão recomprando as ações que sofreram vendas excessivas", disse Toshiyuki Kanayama, analista de mercado na Monex Inc.

"Compras técnicas também ajudaram o Nikkei a finalmente quebrar a resistência dos 9.600 pontos nas operações vespertinas."

Os ganhos foram contidos por incertezas no cenário político doméstico, após o primeiro-ministro japonês Taro Aso anunciar planos para uma eleição em 30 de agosto e cautela diante de um fim de semana prolongado.

O primeiro-ministro dissolveu o parlamento nesta terça-feira e prometeu restaurar a fé dos eleitores em seu partido, que pesquisas mostram estar sob o risco de uma derrota histórica.

Operadores disseram que os mercados provavelmente não vão manter os ganhos no curto prazo, com os investidores relutantes em comprar ações antes das eleições e da temporada de balanços do Japão, que ganha corpo na próxima semana.

EXPORTADORAS REGISTRAM GANHOS

Papéis do setor exportador mostraram valorização, com a Canon subindo 3,6 por cento, Panasonic avançando 5,7 por cento, e Sony ganhando 2,2 por cento. Toyota Motor avançou 3,1 por cento.

O setor de máquinas de construção do Japão também foi impulsionado, depois que o Bank of America-Merrill Lynch disse que o segundo trimestre pode representar um piso para o setor de construção e elevou a recomendação da Caterpillar para "comprar". A rival Hitachi Construction subiu 9,5 por cento

A bolsa de Hong Kong ficou quase estável. O indicador KOSPI, de SEUL, fechou em alta de 0,71 por cento, a 1.488 pontos.

O mercado de SYDNEY encerrou com ligeira oscilação positiva de 0,01 por cento. As ações negociadas em TAIWAN avançaram 0,21 por cento e em CINGAPURA caíram 0,07 por cento. O índice de XANGAI perdeu 1,64 por cento.