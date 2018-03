Retaliação aos EUA no caso do algodão soma US$ 829 mi

Pela decisão da OMC, a retaliação dependeria do valor dos subsídios no ano em questão. Ontem, o Brasil afirmou que usaria 2008 como base. Pela projeção inicial do Itamaraty, o Brasil teria o direito de retaliar em US$ 800 milhões. Os americanos insistem que retaliação é de no máximo US$ 294 milhões. Agora, o cálculo final do Brasil apresentado ontem à OMC indica que a retaliação seria ainda acima da previsão original. Isso seria feito com base em mais de US$ 3 bilhões em subsídios dos americanos. O cálculo tem base em dados enviados pelos próprios americanos e mostra que os subsídios, no lugar de cair, subiram nos últimos anos.

Ontem, em reunião da OMC, o governo americano não recusou os números apresentados pelo Brasil, de US$ 829,3 milhões. Só afirmou que iria repassar os dados à Casa Branca. Do total da retaliação, US$ 561 milhões seriam aplicados sobre a importação de produtos americanos. Até fevereiro, o governo espera concluir a lista de produtos e setores que serão alvos da retaliação. Até lá, a esperança é que os setores envolvidos façam a sua avaliação. O restante da retaliação, cerca de US$ 268 milhões, seriam aplicados em patentes. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.