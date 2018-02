Retaliação do Brasil aos EUA envolve US$ 2,7 bilhões A lista de produtos que poderão ter o Imposto de Importação elevado pelo governo brasileiro, como forma de retaliação aos Estados Unidos, totaliza US$ 2,7 bilhões, informou hoje a secretária-executiva da Câmara de Comércio Exterior (Camex), Lytha Spindola. Segundo ela, a lista que foi publicada hoje no Diário Oficial contém 222 itens e ficará sob consulta pública até 30 de novembro. Do total, 141 itens (64%) são bens de consumo e 81 itens (36%) são bens intermediários. O valor da lista representa 10,6% do total das importações brasileiras provenientes dos Estados Unidos em 2008.